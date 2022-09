Netflix : "Athena", "Blonde", "Winx"… Les nouveautés à voir en septembre

La plateforme Netflix vient de dévoiler sa programmation pour le mois de septembre 2022. Vous allez pouvoir piocher dans ces nouveaux programmes inédits afin de vous changer les idées et d'oublier le stress de la rentrée. Plusieurs événements d'importance sont attendus et en particulier la sortie d'un film en noir et blanc sur Marilyn Monroe avec la sublime Ana de Armas dans le rôle titre : Blonde. Athena de Romain Gavras est aussi particulièrement attendu au rayon cinéma.



Pour le reste, Netflix sait toujours comment plaire à ses abonnés avec quelques séries et documentaires inédits ou des suites attendues. Détox offrira un peu de légèreté et explorera le monde merveilleux de l'addiction aux réseaux sociaux et à la technologie (nous connaissons tous intimement le phénomène). Si vous aimez les pouvoirs magique la saison 2 de Destin : la saga Winx vous plaira et si vous êtes plus arts martiaux vous pourrez vous jeter sur la saison 5 de Cobra Kai. Et les trentenaires et jeunes quadras ne manqueront pas de jeter un œil amusé au retour de Hartley, cœur à vif dans une nouvelle version.

Les séries

Détox

Date : 28/09

Confrontées à la toxicité de leur rapport à Internet, Léa et Manon, cousines et colocs, décident de faire une détox digitale pendant un mois. 30 jours pour arrêter d’être obsédée par son ex pour l’une, 30 jours pour oublier un vilain bad buzz pour l’autre… Plus facile à dire qu’à faire. Surtout quand la famille s’en mêle… Avec Manon Azem, Tiphaine Daviot, Charlotte de Turckheim.

Destin : la saga Winx (saison 2)

Date : 16/09

Les élèves d'Alféa doivent protéger Solaria contre des ennemis puissants susceptibles d'avoir infiltré l'école tandis que Bloom s'efforce de maîtriser ses pouvoirs.

Cobra Kai (saison 5)

Date : 09/09

Alors que Terry restructure Cobra Kai, Daniel, Johnny et un vieil allié conjuguent leurs forces pour mener un combat qui se joue au-delà des tatamis.

Hartley, coeur à vif

Date : 14/09

Un mur schématisant les histoires sexuelles secrètes de tout le monde à Hartley est découvert, et Amerie, qui en est à l'origine, subit d'amères répercussions. Créée par Hannah Carroll Chapman

Mais aussi : Devil in Ohio, La disparue de Lorenskog, Santo...

Les films

Blonde

Date : 28/09

Inspiré du roman plébiscité de Joyce Carol Oates, ce portrait-fiction réinvente audacieusement la vie tumultueuse de la légende hollywoodienne Marilyn Monroe. Avec Ana de Armas. Un film produit par Brad Pitt avec Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Evan Williams, Toby Huss, David Warshofsky, Caspar Phillipson, Dan Butler, Sara Paxton, Rebecca Wisocky.

Sous emprise

Date : 09/09

Lorsque Roxana (Camille Rowe) rencontre Pascal Gauthier (Sofiane Zermani), champion du monde d'apnée No-limit, elle tombe follement amoureuse. Elle découvre avec lui une discipline aussi fascinante que dangereuse. De compétitions en compétitions, sur des spots de plongée aux quatre coins du monde, elle repousse ses limites au fil d'une histoire passionnelle qui la consume. Sous Emprise est inspiré d'une histoire vraie.

Athena

Date : 23/09

La mort tragique de leur frère cadet dans des circonstances troubles, va en quelques heures faire basculer la vie d'une fratrie dans le chaos. Un film réalisé par Romain Gavras avec Dali Benssalah (Abdel), Sami Slimane (Karim), Anthony Bajon (Jérôme), Ouassini Embarek (Moktar) & Alexis Manenti (Sébastien).

Nous trois ou rien

Date : 01/09

Un iranien qui a milité pour la démocratie sous le Shah et l'Ayatollah se réfugie en France avec sa femme déterminée et leur nouveau-né. Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon

L'épreuve du Feu

Date : 17/09

Une femme se rapproche d'un condamné à mort et entreprend de prouver son innocence dans la mort de ses enfants dans un incendie. Réalisé par Edward Zwick avec Jack O'Connell, Laura Dern, Emily Meade

Mais aussi : Love in the Villa, Diorama, End of the Road, Si tu me venges..., Le parfumeur, A Jazzman's Blues, Fullmetal Alchemist: la dernière alchimie, Rainbow, Dragon Rouge, Blanche-Neige et le Chasseur, Battleship, Mamma Mia!...

Documentaires

Notre mère meurtrière

Date : 14/09

Lorsque les enfants de Lori Vallow ont disparu, les recherches ont révélé des décès suspects, un mari lui aussi prêcheur de l'apocalypse… et un meurtre.



Mais aussi : L'envers du sport : la course du siècle, Indian Predator: le journal d'un tueur, Les moyens de vos ambitions, Gamestop : les geeks défient Wall Street, Chef's Table: Pizza.

