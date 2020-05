publié le 18/05/2020 à 16:23

C'est un monstre sacré du cinéma français qui s'en est allé. Le 18 mai, la famille de Michel Piccoli a annoncé son décès à 94 ans, survenu le 12 mai 2020 à la suite d'un accident cérébral. Il laisse derrière lui une carrière de 70 ans, acteur fétiche de Claude Sautet qui a aussi tourné avec les plus grands de Jean Renoir à Agnès Varda.

Né en 1925, Michel Piccoli démarre sa carrière dans Le Point du jour de Louis Daquin en 1949, mais surtout sur les planches qu'il fait décoller sa notoriété avec les compagnies Renaud-Barrault et Grenier-Hussot. Il jouera d'ailleurs avec de nombreux metteurs en scène dont Jean-Marie Serreau, Peter Brook et Luc Bondy.

Producteur, réalisateur et scénariste, Michel Piccoli a joué dans plus de 200 productions au cinéma ou à la télévision et dans une cinquantaine de pièces de théâtre. Il a été récompensé de quatre prix dont celui d'interprétation masculine lors de la 33ème édition du Festival de Cannes pour son rôle dans Le Saut dans le vide de Marco Bellocchio, sorti en 1980. Il aurait à minima mérité le trophée de l’acteur caméléon, car peu de comédiens ont eu ce talent de changer autant d’apparence à l’écran et d’un film à l’autre.

Du Mépris de Jean-Luc Godard avec Brigitte Bardot aux Choses de la Vie de Claude Sautet avec Romy Schneider à Habemus Papam de Nanni Moretti, (re)découvrez les plus grands rôles de Michel Piccoli.

> L'acteur Michel Piccoli est décédé à l'âge de 94 ans Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 02:47 | Date : 18/05/2020