Après "Spider-Man : No Way Home", que nous réserve Marvel pour 2022 ?

L'année 2021 restera l'année du grand feu d'artifice que fut Spider-Man : No Way Home au cinéma. Un succès financier incroyable, l'hystérie des fans face aux révélations du film... Les dernières aventures de Tom Holland dans le costume de l'Homme-Araignée ont rebattu les cartes du Marvel Cinematic Universe (MCU) en nous montrant toutes les possibilités du Multivers. La conjonction des mondes parallèles du MCU initiée par les séries de Disney+ Wanda/Vision et Loki va devenir l'axe principal de cette nouvelle phase narrative. Nous n'allons pas rester éternellement sur cette histoire de Pierres de l'Infini après tout.

Cette année 2022 commencera avec la suite des aventures de celui qui a aidé Peter Parker dans No Way Home : notre bon sorcier Stephen Strange, toujours joué par le flegmatique Benedict Cumberbatch. L'ancien chirurgien devenu mage va avoir le droit à un nouveau film qui lui sera entièrement consacré. De quoi faire sortir Doctor Strange de son rôle de mentor auprès des Avengers et de creuser un peu plus le personnage. On sait déjà que ce nouveau film intégrera des anciens et des nouveaux personnages. Les fans ont déjà hâte de voir ce que l'autre sorcière du MCU, Wanda, va apporter à la recette.



Le film a été baptisé Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sa bande-annonce était l'une des scènes post-générique de No Way Home. On découvrira la suite le 4 mai 2022. Le premier film qui introduisait le personnage est sorti en 2016 et ses effets spéciaux kaléidoscopiques avaient beaucoup plu aux fans.

Des films et des miniséries

Dans la catégorie des grands retours, le dieu du tonnerre Thor sera aussi de la partie. L'histoire se déroulera après les événements d'Avengers : Endgame. Thor : Love and Thunder sera à l'affiche à partir du 13 juillet 2022. Le réalisateur fantasque Taika Waititi nous offrira certainement un blockbuster déjanté idéal pour l'été. Chris Hemsworth sera toujours présent, accompagné de Natalie Portman et Christian Bale.

On n'oublie pas la télévision. La minisérie Ms. Marvel sera diffusée entre juillet et septembre 2022 sur Disney+ et elle nous présentera celle nouvelle superhéroïne. Une mini-série de six épisodes dans laquelle Iman Vellani jouera Kamala Khan. Une ado passionnée par les héros du MCU et notre porte d'entrée pour le film The Marvels qui arrivera un peu plus tard en 2023.

Toujours dans la catégorie des suites très attendues : Black Panther : Wakanda Forever sera dans les salles obscures le 9 novembre 2022. Les scénaristes devront transmettre la couronne et le titre de roi du Wakanda à quelqu'un d'autre et imaginer un futur sans Chadwick Boseman pour la franchise. Black Panther : Wakanda Forever sortira le 9 novembre 2022. Les fans seront particulièrement attentifs à la qualité de cette suite... Les fausses notes ne seront pas pardonnées.

Trois autres miniséries sont attendues cette année. Mais leurs dates de diffusion ne sont toujours pas définitive. Secret Invasion avec toujours Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. Moon Knight avec Oscar Isaac dans le rôle principal. Et She-Hulk avec Jennifer Walters dans le rôle de l'implacable héroïne verte.