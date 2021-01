Mira Furlan, actrice de "Lost" et de "Babylon 5", est morte à l'âge de 65 ans

publié le 22/01/2021 à 15:23

Le grand public la connaissait sous les traits de Danielle Rousseau, la scientifique française de la série Lost. L'actrice et chanteuse croate Mira Furlan est morte le 20 janvier dernier à l'âge de 65 ans.

Comme le rapporte BFM TV, sa mort a d'abord été annoncée sur son compte Twitter avant d'être confirmée ce vendredi par le réalisateur J. Michael Straczynski, qui l'a dirigée dans la série Babylon 5. Sans révéler la cause exacte de sa mort, il explique que l'actrice n'était "depuis quelques temps" pas en bonne santé. "Mira était une femme généreuse et gentille, écrit-il, une artiste au talent incroyable et l'amie de tous les acteurs et membres de l’équipe de Babylon 5, et nous sommes tous dévastés par la nouvelle".

Mila Furlan a été l'une des têtes d'affiche de la série en interprétant dans les cinq saisons le personnage de Delenn entre 1993 et 1999. Quelques années plus tôt, elle avait fait une apparition dans Papa est en voyage d'affaires (1985) d'Emir Kusturica, qui avait reçu l'Oscar du meilleur film international et Palme d'or au festival de Cannes.