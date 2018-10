A La Bonne Heure avec Michel Blanc et Karin Viard

publié le 09/10/2018 à 12:30

Seize ans après Embrassez qui vous voudrez, Michel Blanc est de retour avec une suite. Le comédien vient de réaliser Voyez comme on danse, une comédie chorale qui réunit de nouveau Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc et introduit des personnages interprétés par Jean-Paul Rouve, William Lebghil ou encore Guillaume Labbé. Le film sortira au cinéma le 10 octobre.

"Voyez comme on danse" de Michel Blanc, avec Karin Viard

L'histoire : Voyez comme ils dansent…Julien (Jean-Paul Rouve) sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. Alex (William Lebghil), son fils apprend qu’Eva (Jeanne Guittet), lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro (Karin Viard), dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth (Charlotte Rampling), dont le mari Bertrand (Jacques Dutronc) s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie (Carole Bouquet) exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. Serena (Sarah Martins), la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc (Guillaume Labbé), fils aîné de Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent…

> "Voyez comme on danse" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Cyprien Cini, Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.