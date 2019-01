Quand Pierre Benichou et Melha Bedia se cherchent

publié le 16/01/2019 à 18:41

Aujourd'hui,mercredi 16 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête dont le film « Alien, Crystal Palace » est déjà culte avant de sortir : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui vit à la Rochelle mais dont le port d’attache est le Grand Studio : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui a joué au PSG et qui est aussi brillante sur scène que Neymar sur un terrain : Melha Bedia.



Une Grosse Tête que la devise « toujours plus haut » a conduit à animer une émission de trampoline : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui brille autant par son savoir que par son crâne : Bernard Werber.



Une Grosse Tête qui va pouvoir appeler son beau-frère puisqu’on fête aujourd’hui les Marcel : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du mercredi 16 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

