publié le 10/05/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 10 mai 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête tellement mince que son matelas à mémoire de forme est devenu amnésiques : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui donne envie aux hommes de prendre ses jambes à leur cou : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui a dit un jour « J’ai mis une fois un string… je l’ai jamais retrouvé » : Melha Bedia.



Une Grosse Tête tellement sûr d’avoir la bonne réponse que c’est moi qui me demande si je n’ai pas la mauvaise question : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qu’on a vu débuté dans un loft avec Jean-Edouard, Kenza, Loana et qu’on retrouve 18 ans plus tard dans un Grand Studio avec Yoann, Karine, Arielle et Melha : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui parle aussi vite que Mbappé court avec un ballo : Yoann Riou.

