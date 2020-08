"Madame est servie" : la série culte revient, 30 ans plus tard

publié le 05/08/2020 à 16:21

Madame est servie dont la diffusion s’est achevée en 1992 aura une suite. Trente ans plus tard, la célèbre série américaine revient sur nos écrans : une nouvelle annoncée sur Twitter par l’acteur vedette de la série, Tony Danza.

L’engouement se fait sentir du côté du casting. L’acteur, aujourd’hui âgé de 69 ans, a déclaré être "excité à l'idée de faire revenir la famille Micelli à la télévision !". Tony Danza redonnera la réplique à la comédienne Alyssa Milano (vue également dans Melrose Place et Charmed) : ils reprendront leurs rôles respectifs du père Tony et de sa fille Samantha.

Dans cette suite, la nouvelle vie de Samantha en tant que mère célibataire et sa relation avec son père à la retraite, seront au cœur de la trame scénaristique. Par ailleurs, l'actrice et l'acteur vedette "seront producteurs exécutifs, aux côtés de Norman Lear, Brent Miller et Dan Farah", détaille BFM TV. Dans le reste du casting, les fans du célèbre feuilleton retrouveront également Judith Light et Danny Pintauro seront eux aussi de la partie.

Excited to bring The Micelli family back to television! #WhosTheBoss pic.twitter.com/LWQYStybMa — Tony Danza (@TonyDanza) August 4, 2020

"Je suis tellement excitée!", a déclaré Alyssa Milano sur Instagram. "'Madame est servie' revient. Je voulais vous en parler depuis longtemps et maintenant je peux enfin. Nous pensons que c'est le bon moment pour vous raconter ce que sont devenus ces incroyables personnages. J'ai hâte de partager leurs histoires avec vous. Si heureuse", a-t-elle ajouté.