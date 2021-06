"Lupin" (Netflix) : où en étions-nous à la fin de la Partie 1 ?

publié le 06/06/2021 à 18:30

La première saison de Lupin a été coupée en deux et nous allons enfin pouvoir découvrir la suite des aventures d'Assane Diop (Omar Sy) dans cette réadaptation contemporaine de l'esprit de la saga littéraire de Maurice Leblanc. Après les cinq premiers épisodes de la saison 1, Netflix va nous dévoiler la suite dans une Partie 2 attendue partout dans le monde sur Netflix dès le 11 juin prochain.

Cette deuxième partie comporte, elle aussi, cinq épisodes. Sa date de sortie, initialement prévue à la fin de l'année a finalement été avancée à l'été de la même année, en raison du succès mondial de la série. C'est heureux parce qu'il faut bien reconnaître que n'avoir accès qu'à une moitié d'histoire est très rare sur Netflix qui a plutôt l'habitude de proposer des saisons complètes prêtes-à-binger.

Il est donc l'heure de remonter le temps pour se rafraîchir la mémoire. Lupin nous avait abandonnés sur un grand cliffhanger à la fin de l'épisode 5 baptisé Étretat. Le duel entre Assane et Hubert Pelligrini, deux experts de la manipulation s'annonce intense dans cette Partie 2. Lors de son voyage à Étretat pour rendre hommage au célèbre Arsène Lupin, Assane a démontré une nouvelle fois ses talents en faisant arrêter Leonard après avoir manipulé la police pour faire passer ce dernier pour Paul Sernine.

Discrétion obligatoire

Fier de son coup, Assane pouvait alors profiter d'un petit moment en famille avec son fils Raoul (Etan Simon) et Claire (Ludivine Sagnier) au bord de la mer. Mais c'était sans compter sur la libération rapide de Léonard qui a alors entrepris d'enlever Raoul sur la plage peuplée de sosie d'Arsène Lupin.

Ce kidnapping va forcément pousser Assane dans ses retranchements. Claire ne manquera pas de lui faire porter le chapeau et Assane ne pourra plus compter que sur ses plus proches amis et complices. Celui qui est toujours souriant et placide pourrait bien perdre son sang-froid et commettre quelques erreurs. C'est sans doute là l'objectif de ses ennemis intimes. La bande-annonce de la Partie 2 nous offre aussi quelques éléments de l'intrigue des prochains épisodes. On découvre qu'Assane va devenir l'ennemi public numéro 1 en France, recherché par toutes les forces de police. Cette pression va obliger notre illusionniste préféré à rivaliser d'ingéniosité pour échapper à la police (qui a toujours un coup de retard) et mener à bien ses opérations.

> Lupin Partie 2 | Bande-annonce officielle I Netflix France

Paris servira toujours d'écrin pour cette seconde Partie et cette partie d'échecs entre Diop et Pelligrini. Les nouveaux épisodes seront disponibles à partir du 11 juin 2021 sur Netflix.