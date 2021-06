publié le 10/06/2021 à 10:42

Si vous faîtes partie des dizaines de millions de personnes qui ont regardé la 1ère Partie de la saison 1 de Lupin, vous attendez certainement avec impatience la suite de la série événement avec Omar Sy diffusée sur Netflix depuis l'automne dernier. La Partie 2, sera disponible dès le 11 juin sur la plateforme et RTL a rencontré Hugo Gélin qui en signe les 3 derniers épisodes...

Le réalisateur de Comme des frères, Demain tout commence et Mon inconnue est aux commandes de l'épilogue du phénomène Lupin. Petit rappel des épisodes précédents : il s'agit d'une adaptation moderne des aventures du gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc. Dans la série, Omar Sy incarne Assane Diop un jeune homme qui veut se venger de ceux qui, 25 ans plus tôt, ont accusé à tort son père de vol et ont conduit à sa mort. Fausses identités, maquillages, gadgets : il utilise toutes les astuces d'Arsène pour faire aboutir son plan mais va aussi risquer sa liberté, voire sa vie. À la fin de l'épisode 5, son fils Raoul était enlevé. L'épisode 6 démarre à ce moment.

Les trois derniers épisodes à voir d'un bloc

Omar Sy, Ludivine Sagnier, Nicole Garcia et tous les autres sont de retour pour 5 épisodes tendus... Hugo Gélin réalise les trois derniers avec style, élégance et respect du personnage, ce sont de loin les meilleurs de cette 2e Partie. "Les trois derniers épisodes sont un triptyque, c'est vraiment à voir d'un bloc, recommande le réalisateur. C'était un exercice génial. Retrouver Omar après mon deuxième film que j'avais fait avec lui. C'était une expérience cinématographique et humaine démente. C'était particulier pour moi parce que je n'écris pas, je ne produis pas, donc je me suis mis dans les chaussons des autres un peu."

Ce serait cruel de vous dévoiler la fin de l'intrigue assez bluffante avec un 10e épisode haletant dans les coulisses du théâtre du Châtelet. Mais une fois bouclée cette saison 1, la meilleure nouvelle c'est que vous n'aurez pas le sentiment d'avoir été volés ou trompés ! C'était toute l'ambition de Louis Letterrier, (le créateur de Lupin et réalisateur du début de la série) et d'Hugo Gélin. "Je crois qu'on a offert un final cool, ambitieux, avec une vision moderne de Lupin et un respect de ce qu'est Lupin. Le personnage d'Omar évolue dans la série et il y a aussi l'intervention d'un nouveau personnage qui arrive dans mes épisodes et qui va devenir très important...", confie-t-il.

À part cet indice, vous ne saurez rien : motus et bouche cousue. Reste le succès phénoménal des 5 premiers épisodes : 76 millions de téléspectateurs dans le monde depuis l'automne, un des plus gros carton pour les programmes de Netflix... Une saison 2 a d'ores et déjà été validée, donc nous reverrons le gentleman cambrioleur d'ici quelque temps sur nos petits écrans...