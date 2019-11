"Les Tuche 4" : un casting est lancé pour participer au film

publié le 20/11/2019 à 16:31

Après avoir réunit près de 5,6 millions de spectateurs, la famille Tuche est de retour pour une quatrième aventure. Comme le rapporte BFMTV.com, le tournage devrait être lancé début d'année prochaine, pour une arrivée sur les écrans de cinéma le 9 décembre 2020.



Sur le site maxicasting, un appel à casting pour Les Tuches 4 a été lancé. La production recherche ainsi une actrice pour jouer la version 10/ 12 ans de Stéphanie, la fille de Jeff et Cathy Tuche et un garçon de 6 ans pour incarner son frère Will. Le film nous réserve sans doute d'hilarants flashbacks.



Olivier Baroux, le réalisateur, avait confirmé au magazine Première l'arrivé de la quatrième aventure de la famille Tuche. "On a une idée de thématique qui se déroulerait au moment des fêtes de Noël", avait-il confié. "Pour moi, c’est devenu un rendez-vous. Donc je ne vais pas me soustraire à ce rendez-vous tant que j'ai envie de le faire, a-t-il également avoué. Le jour où je n’aurai plus envie, où je n’aurai plus rien à dire, peut-être qu’un autre réalisateur prendra la place et fera un Tuche 7, 8, 9 ou 10."

> LES TUCHE 3 Bande Annonce OFFICIELLE (Comédie, 2018)