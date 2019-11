Michèle Laroque et Thierry Lhermitte: "On adore jouer des personnages indignes"

publié le 19/11/2019 à 16:01

Connaissez-vous le phénomène des "chicoufs" ? Ces grands-parents qui disent "chic !" quand leurs petits-enfants arrivent... et "ouf !" quand ils repartent ! C'est à partir de cette idée que le jeune Fabrice Bracq a écrit et réalisé son premier film, Joyeuse retraite !, en salles le 20 novembre. Thierry Lhermitte et Michèle Laroque y jouent un couple de jeunes retraités submergés par les sollicitations familiales, prêts à tout pour éviter de passer leur temps libre à garder leurs petits-enfants ! Y compris à se faire passer pour des bénévoles des restos du cœur...



Les deux comédiens sont les invités de Stéphane Bern et toute son équipe pour nous parler de ce film drôle et irrévérencieux et faire quelques confidences sur leur propre rapport à la retraite et au temps qui passe.

Car derrière la farce se cache un véritable phénomène sociologique...

Au casting on retrouve également: Nicole FERRONI, Omar MEBROUK, Judith MAGRE, Nicolas MARTINEZ, Gérémy CREDEVILLE, Constance LABBE, Ariele SEMENOFF, Alain DOUTEY...

Joyeuse retraite ! Crédit : sortie le 20 novembre

"L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !"

> JOYEUSE RETRAITE ! - Bande-annonce (VF) - Le 20/11 au cinéma

