"Les Tuche 4" : peut-on s'attendre à un nouveau carton au box-office ?

Après avoir été président de la République, Jeff Tuche démissionne et retrouve son village. Le quatrième opus du film des Tuche a été présenté vendredi dans la banlieue lilloise. Ils sont nombreux à avoir répondu présents. Le film sort le mercredi 8 décembre prochain, un film de Noël à un peu moins de trois semaines avant le réveillon. Le dernier épisode des Tuche, le numéro 3, avait cartonné au box-office en 2018 et cette année, c'est bien parti.

Les spectateurs se disent conquis à la sortie de la salle de cinéma. "C'était super bien, on a aimé. Après un an d'attente ça fait du bien", dit l'un d'eux. "Ils ne se prennent pas la tête, dans la famille en général ils sont un petit peu à l'ouest et c'est ce qui est drôle", confie une autre.

D'autres sont des inconditionnels : "on a vu les Tuche 1, 2, 3, donc on s'est dit pourquoi pas aller voir le 4. On est un peu des Tuche aussi dans le Nord. Avec la famille on mange des frites tous les week-ends donc c'est notre petit côté Tuche, ça nous fait marrer". "Ils sont naturels, ils ne se prennent pas la tête. C'est bon enfant, ils sont bruts, ils sont natures, il n'y a pas d'artifice, c'est pour ça qu'on aime bien les Tuche", raconte un spectateur.