"Les Simpsons" : Meghan Markle voudrait doubler la voix de son personnage

publié le 25/03/2020 à 14:46

Le producteur des Simpsons a un message à faire passer à Meghan Markle et Harry. Dans les colonnes du tabloïd The Sun, il révèle qu'il est au courant du potentiel futur projet de Meghan. Elle voudrait doubler la voix de son personnage dans le célèbre dessin animé.

Le couple qui réside désormais au Canada aurait bientôt droit à un cameo dans l'univers de Marge et Homer, comme nombre de célébrités du monde entier depuis la création des Simpsons. "On a parlé d'Harry et Meghan (comme nouveaux personnages de la série). J'ai appris que Meghan voulait doubler son personnage. Alors s'ils sont prêts, ils peuvent m'appeler !", explique-t-il au Sun.

Reste maintenant à savoir si Meghan et Harry passeront ce coup de fil au producteur des Simpsons. Le couple ne pourra plus utiliser ses titres d'altesses royales et devra subvenir à ses propres besoins à la fin du mois de mars 2020. Le projet des Simpsons pourrait aider Meghan Markle à relancer sa carrière de comédienne, après avoir finalement été écarté du projet Disney, où elle devait prêter sa voix pour un documentaire sur la sauvegarde des éléphants.