Meghan Markle mise de côté par Disney qui la juge trop controversée

publié le 02/03/2020 à 13:15

C'est une nouvelle vie qui s'annonce un peu plus compliquée pour Meghan Markle. L'avenir est tout sauf un conte de fée pour l'épouse d'Harry. Depuis que le couple a décidé de se mettre en retrait de la famille royale britannique, Meghan Markle espérait reprendre sa carrière de comédienne.

L'actrice aurait aimé faire un come back grâce à Disney, mais selon le Mail on Sunday, la firme américaine a poliment expliqué à l'ex-princesse qu'elle se passerait de ses services. Pas de rôle à prévoir donc pour la comédienne. Le géant américain la trouve trop controversée. "Meghan a plus besoin de Disney que Disney de Meghan," a déclaré le patron.

L'actrice se voyait bien dans le prochain Marvel pour intégrer la très lucrative saga Avengers, des vengeurs masqués aux super pouvoirs. Pas de nouvelle héroïne qui devra prendre sa revanche sur une effroyable grand-mère à la couronne menaçante. Pourtant ça partait bien.

Un projet de doublage encore secret

Le prince Harry avait négocié pour sa femme directement auprès du PDG de Disney, un projet de doublage, projet gardé secret pour le moment. Est-ce sur l'histoire d'une princesse qui s'évade dans d'un royaume très très lointain de l'Union européenne ? En tout cas, Meghan Markle devrait plutôt regarder du côté de Netflix. Avec le carton de la série The Crown sur la vie de la reine Elizabeth II, elle pourrait jouer son propre rôle. Là au moins, pas besoin de casting.