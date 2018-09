publié le 03/09/2018 à 12:49

Mystère élucidé. Le créateur des Simpsons a confirmé que Michael Jackson avait bien prêté sa voix à l'un des personnages jaunes, lors d'une interview à l'émission australienne The Weekly reperée par Le Parisien.



Dans la saison 3 du célèbre dessin animé, Homer Simpson est envoyé en hôpital psychiatrique, où il fait la rencontre d'un patient qui est persuadé d'être le Roi de la Pop. Le mystère entourait ce personnage, nommé Leon Kompowsky : a-t-il vraiment été doublé par Michael Jackson ?

Presque trente ans après la diffusion de l'épisode en 1991, Matt Groening confirme l'information. "Oui, on a vraiment eu Michael Jackson", a-t-il révélé. Et l'histoire de cette collaboration est tout aussi étonnante. C'est le King of Pop en personne qui a contacté l'équipe des Simpsons pour participer à un épisode. N'y croyant pas, Matt Groening avait failli lui raccrocher au nez.

Cependant, le nom de Michael Jackson n'apparaît pas au générique et est désigné sous le pseudonyme "John Jay Smith". MJ a même du céder sa place à un imitateur pour les parties chantées, afin d'éviter tout litige avec sa maison d'édition.

> Michael Jackson And Homer Call Bart - The Simpsons Date : 03/09/2018