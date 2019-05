publié le 08/05/2019 à 11:04

Les crevettes pailletées. Prix Spécial du jury du festival de l'Alpe d'Huez, mérité pour ce film signé Maxime Govare et Cédric le Gallo... Imaginez Le grand bain version Priscilla folle du désert, ou comment une équipe de water-polo gay va être entraînée par un nageur très hétéro, condamné à faire amende honorable après une insulte homophobe à la télé.



Évidemment, ce sont deux mondes que tout semble opposer mais qui, par la force des choses, vont devoir apprendre à se découvrir et qui sait, à s'apprécier... Les crevettes pailletées est un divertissement joyeux et gay, libre, gonflé mais aussi tendre et fort utile en ces temps où l'homophobie est aussi l'expression d'un vrai racisme. Pourtant, et c'est une des forces du film, le propos n'est jamais militant.

Tout petit film, fabriqué avec des bouts de ficelles qui, depuis l'Alpe d'Huez, a vu sa notoriété exploser : sortie aujourd'hui sur 350 copies, vendu dans 25 pays et qui a bénéficié le week-end dernier d'un vrai coup de pub puisque le Magazine L'Équipe lui a consacré sa une avec un baiser entre deux poloistes.

> LES CREVETTES PAILLETÉES Bande Annonce (2019) Comédie Française

"Pokémon : Détective Pikachu"

On y retrouve Pikachu, héros de jeu vidéo crée en 1996 et décliné en cartes à jouer, mangas, verres à moutardes, qui va ici aider une jeune homme à retrouver son père détective qui a disparu, mettant à jour un complot visant à détruire l'entente entre les humains et les Pokémon. C'est totalement kitsch mais rondement mené et ma foi plutôt divertissant même quand on a largement dépassé l'âge de péremption pour ce genre de cinéma.

> POKÉMON Detective Pikachu - Official Trailer #1

"Lourdes"

Le duo qui avait consacré son précédent film à Rocco Sifredi s'intéresse cette fois à l'un des lieux saints de la chrétienté : le sanctuaire d'Occitanie où la Vierge Marie serait apparue à Bernadette Soubirou en 1858. Trois millions de visiteurs par an, dont 60.000 malades, 7.000 guérisons inexpliquées à ce jour et 70 miracles officiellement recensés par l'Église.



Le film suit des pèlerins, des malades, des bénévoles avec pudeur, offre de superbes plans très cinématographiques de la grotte et réussi à capter le mystère de Lourdes, qui échappe à la raison et à la science depuis toutes ces années. Travail remarquable, pudique et respectueux des lieux signé Thierry Demaizière et Alban Teurlai.

> Lourdes - Bande-annonce