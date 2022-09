"Les Anneaux de Pouvoir" : qui est ce personnage mystérieux tombé du ciel ?

Qui est l'homme qui est tombé du ciel comme une météorite à la fin du premier épisode de la série Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir ? C'est l'un des secrets le mieux gardé de la série Les Anneaux de Pouvoir qui a dévoilé ses deux premiers épisodes tant attendus vendredi 2 septembre 2022.

Naturellement, cet article va revenir sur quelques éléments de ces épisodes et, si vous ne les avez pas encore visionnés et êtes très sensibles aux spoilers, nous vous conseillons de stopper votre lecture dès maintenant.

À la fin du premier épisode, deux scènes sont mises en parallèle : la fuite de Galadriel qui refuse de se rendre en Valinor pour couler des jours heureux et la chute d'une météorite rougeoyante. Tombant non loin de Nori de la tribu nomade des Piévelus (les ancêtres des Hobbits), la comète cachait en son sein un vieil homme. Il a survécu à son atterrissage mais personne ne sait encore qui il est. Il n'est pas un elfe, pas un homme, pas un nain... Qui est-il ? Les fans se déchirent sur la question.

Est-il Sauron ?

Plusieurs éléments guident les téléspectateurs vers l'idée que celui qui est connu sous le terme d'Étranger pourrait être l'incarnation de Sauron. En effet, Sauron au Deuxième Âge ne va pas avoir l'apparence que l'on connaît. Nous le connaissons caché dans son impressionnante armure de métal ou d'oeil nimbé de flammes dans la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Pendant le Deuxième Âge, Sauron avance masqué. Ses pouvoirs lui permettaient alors de changer d'apparence. C'est sous la forme d'Annatar, le Seigneur des Dons, qu'il va duper les elfes d'Eregion où travaille Celebrimbor. Ensemble, ils vont créer les fameux anneaux magiques que nous connaissons. Sauron est un Maia, un des esprits supérieurs qui sont au service des Valar, des entités assez proches de divinités. Si nous devions faire un parallèle avec le christianisme, les Maiar (car Tolkien marque le pluriel de ce terme avec un "r" final) sont des sortes d'archanges. Les plus fameux de ces envoyés sont les Istari, les magiciens Sarouman, Gandalf ou encore Radagast.

L'Étranger semble clairement être un de ces magiciens. Son âge, son apparence, sa résistance physique, son attitude et ses pouvoirs surnaturels le qualifient. Lorsqu'il est tombé du ciel, son arrivée est liée, par le montage, au refus de partir de Galadriel. L'elfe souhaite poursuivre Sauron où qu'il se trouve et, dans la même séquence, on voit la comète tomber du ciel. Coïncidence ?

Autre clin d'oeil (c'est le cas de le dire), lorsque l'Étranger apparaît, il est entouré de flammes. La vue aérienne nous donne l'impression de retrouver le fameux oeil enflammé de Sauron. Plus intrigant encore, Nori explique que les flammes ne la brûlent pas. Au début de l'épisode, Galadriel et sa compagnie se retrouvent au coeur d'une forteresse maudite où leurs torches, elles aussi, n'émettent pas de chaleur. Là encore : coïncidence ou indice ?

Pour finir, deux autres aspects pourraient faire de l'Étranger un personnage malfaisant : lorsqu'il utilise ses pouvoirs avec les lucioles à la fin de l'épisode 2, il provoque la mort de celles-ci. Or des personnages comme Gandalf ou Radagast respectent toutes les formes de vie. Enfin, il est présenté avec une pomme rouge entre les mains dans les posters de présentation de la série. Certains y voient ici le retour d'une métaphore chrétienne : la pomme de la tentation.

Est-il un Istari ?

Partons désormais du principe que tous ces indices soient des fausses pistes. Puisque tout le monde imagine que l'Étranger est Sauron, les showrunners et scénaristes pourraient bien chercher à nous surprendre en faisant d'autres révélations.



L'Étranger pourrait être un des Istari que l'on connaît, sous une forme différente. Le premier auquel nous pensons est Gandalf. Nous savons déjà que les magiciens changent de formes et de personnalités en fonction de l'histoire. Gandalf le gris au début du Seigneur des Anneaux n'est pas le même que Gandalf le blanc à la fin de la trilogie. Idem pour Saroumane qui était bon au début et a rejoint le côté obscur en cours de route.



Traditionnellement, on parle des Istari plutôt au Troisième Âge, mais il n'est pas impossible que certains d'entre eux aient été présents dès le Deuxième Âge. La série a pris et prendra certaines libertés. Ils étaient connus sous d'autres noms : Curunír (Saroumane) ou Olórin voir Mithrandir pour les elfes (pour Gandalf). Il serait très intéressant pour les fans de découvrir les origines de ces personnages. L'Étranger semble, en effet, presque naître lors qu'il tombe de sa comète. Il est déjà vieux, mais ne maîtrise pas encore la langue commune de la Terre du Milieu. Son arrivée chez les Piévelus pourrait expliquer sa future grande amitié avec les Hobbits.

On retrouve d'autres éléments de Gandalf dans le personnage de l'Étranger. Il semble touché par la bonté de Nori, sensible à son environnement. Sa colère se manifeste de la même façon que Gandalf. L'Étranger dispose d'une grande voix caverneuse et donne l'impression qu'il est plus grand. Les arbres se plient et viennent menacer Nori avant qu'elle ne le calme. On retrouve ici les mêmes phénomènes (voix et réalité altérée) que lorsque Gandalf se met en colère contre Bilbon dans La Communauté de l'Anneau pour convaincre le Hobbit d'abandonner l'Anneau Unique. Mêmes voix lorsque Saroumane et Gandalf se battent à grands coups de sortilèges malgré la distance dans ce même film...



La "jeunesse" relative de ces personnages pourrait expliquer pourquoi il ne parle pas encore la bonne langue, pourquoi ils sont encore maladroits dans l'usage de leurs pouvoirs... Outre les Istari que nous connaissons, deux sorciers sont bien connus des lecteurs de Tolkien et demeurent très mystérieux : les mages bleus Alatar et Pallando. Dans le Seigneur des Anneaux on ne les croise jamais mais ils sont évoqués. Ils lutteraient contre Sauron dans des terres plus à l'Est. Certaines notes de l'auteur expliquent aussi que les bleus auraient visité la Terre du Milieu... avant le Deuxième Âge

Est-ce Tom Bombadil ?

Tom Bombadil est un personnage qui n'est pas connu par les spectateurs des films de Peter Jackson mais qui est un des préférés des lecteurs des livres de Tolkien. Mystérieux par nature, Tolkien n'explique jamais qui est ce personnage manifestement très puissant et bienveillant qui vient aider nos héros. Tom Bombadil apparaît dans le premier tome du Seigneur des anneaux, La Communauté de l'Anneau. Il est décrit comme étant un homme barbu et souriant, vêtu d'une veste bleue et de bottes jaunes, avec un chapeau piqué d'une plume bleue. Contrairement à tous les personnages des livres, il est insensible au pouvoir corrupteur de l'Anneau unique.



Véritable énigme (volontaire) de Tolkien, Tom Bombadil est une représentation de la résilience et de la force de la nature. Son lien avec les ancêtres des Hobbits, un peuple pacifique, ne serait pas si surprenant. Et puis, le chanteur français Jacques Higelin a écrit une chanson intitulée Tom Bonbadilom, parue en 1988 sur son album Tombé du ciel. Tombé du ciel, comme une météorite... coïncidence ? Nous allons peut-être trop loin...



De nombreuses théories font aussi de cet Étranger, un nouveau personnage : un Maia inconnu, un Balrog en devenir ou tout autre chose encore. Le fait que son nom demeure mystérieux et provoque le débat laisse cependant croire que l'Étranger est un personnage que les amoureux de Tolkien et de son univers connaissent bien. S'il était inventé pour l'occasion, Prime Video passerait à côté d'un bel effet de révélation... Les prochains épisodes devraient progressivement lever le voile...

