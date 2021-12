Le réalisateur Jean-Marc Vallée ("Big Little Lies", "Dallas Buyers Club") est mort

Jean-Marc Vallée lors de la première de la saison 2 de "Big Little Lies"

Jean-Marc Vallée, le réalisateur derrière Dallas Buyers Club (2013), Café de Flore (2011) ou encore Victoria : Les Jeunes Années d'une reine (2009), mais aussi le co-créateur et réalisateur de la série Big Little Lies (2017), est mort ce samedi 25 décembre à l'âge de 58 ans dans la région de la ville de Québec (Canada). Annoncé par des médias américains, son décès a été confirmé par son fils auprès de Radio-Canada.

Plusieurs de ses premiers longs-métrages ont connu un succès au Québec, dont il est originaire. Avec son film C.R.A.Z.Y (2005), il obtient le prix Jutra, équivalent québécois du César, du meilleur film québécois, meilleur réalisateur et du meilleur scénario.

Ses succès commencent ensuite à dépasser les frontières canadiennes, avec la sortie en 2009 de Victoria : Les Jeunes Années d'une reine mais surtout de Dallas Buyers Club quatre ans plus tard. Le film est nominé dans plusieurs catégories aux Oscars, dont celle du meilleur film, et permet à Jean-Marc Vallée d'obtenir la récompense du meilleur montage. Il obtient également un Emmy Award en 2017 pour la réalisation de la série Big Little Lies.