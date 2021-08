L'acteur Jay Pickett ("General Hospital", "Des jours et des vies") est mort

L’acteur américain Jay Pickett, connu pour ses rôles dans les séries General Hospital et Des jours et des vies, a rendu l'âme vendredi 30 juillet, à l'âge de 60 ans, au moment où il travaillait sur son prochain long-métrage intitulé Treasure Valley.

Ému aux larmes, le réalisateur et producteur Travis Mills a annoncé cette triste nouvelle sur la page Facebook officielle du film, comme l'ont repéré nos confrères Télé-Loisirs : "Beaucoup d’entre vous ont déjà entendu parler de la tragédie qui s’est produite il y a deux jours. Jay Pickett, notre acteur principal, auteur, producteur et créateur de ce film, est décédé subitement alors que nous étions sur les lieux du tournage pour nous préparer à filmer une scène".

Après avoir commencé sa carrière dans les années 1980 avec des apparitions dans des séries télévisées comme Rags to Riches et China Beach, Jay Pickett s'est illustré avec ses rôles du Dr Chip Lakin Des jours et des vies et du détective David Harper dans General Hospital. Il était marié et père de trois enfants.