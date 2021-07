États-Unis : mort du réalisateur hollywoodien Robert Downey Sr

Sa dernière apparition sur grand écran remontait à 2015, il interprêtait alors le rôle d'un juge dans Le Casse de Central Park, une comédie de Ben Stiller et Eddie Murphy. Moins connu du grand public que son célèbre fils Robert Downey Jr., le réalisateur hollywoodien Robert Downey Sr. est mort mercredi 7 juin à New York.

La triste nouvelle a été révélée par son épouse auprès du quotidien américain Daily News, comme l'ont repéré nos confrères du Parisien. À Hollywood, la carrière de Robert Downey Sr. a débuté dans les années 1960 avec des long-métrages à petit budget ayant connu un succès mitigé. Il est également à l'origine du film Putney Swope, une satire du quartier new yorkais de Madison Avenue datée de 1969 ou encore du western spaghetti Le Paradis du Mexicain, en 1972.

Cet ancien joueur de baseball a également fait des apparitions dans de grands films comme To Live and Die in LA ou encore Magnolia. Père d'Iron Man, ou Robert Downey Jr., et Allyson Downey, également actrice, l'homme luttait contre la maladie de Parkinson depuis cinq ans.