"Code Quantum" : l'acteur Dean Stockwell qui jouait Al est mort

Il a joué dans Paris, Texas, Le Mur invisible,Le Génie du Mal ou encore Long voyage vers la nuit mais ce sont ses rôles dans les grandes fresques de science-fiction que sont Dune, Battlestar Galactica et surtout Code Quantum qu'il est devenu célèbre. L'acteur américain Dean Stockwell est mort le 7 novembre 2021. Il jouait Al qui, avec sa petite télécommande multicolore, guidait Sam Beckett (Scott Bakula) à travers ses réincarnations dans la célèbre série diffusée sur RTL puis M6 dans les années 90. Il est mort paisiblement chez lui à 85 ans, explique sa famille pour le site américain Deadline.

Fils de Harry Stockwell, la voix originale du prince dans Blanche-Neige et les Sept Nains de Disney, il commence sa carrière d'acteur très jeune à Hollywood en multipliant les rôles alors enfant et adolescent. Les films Le Génie du mal (1959) et Long voyage vers la nuit (1962) lui ont valu ses premières récompenses pour ses capacités d'interprétation au Festival de Cannes. Dans les années 80, il joue dans Paris, Texas de Wim Wenders et dans le Dune maudit de David Lynch. Le réalisateur rappellera d'ailleurs l'acteur pour tourner dans Blue Velvet. Son rôle dans Veuve mais pas trop de Jonathan Demme lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle.

Mais c'est bien son rôle d'hologramme sarcastique et véritable ange-gardien dans Code Quantum qui fit la gloire de Dean Stockwell. Pour ce rôle, le comédien a d'ailleurs reçu un Golden Globe en 1990.

