Gal Gadot recrutée par Netflix pour être la star d'une franchise à la James Bond

publié le 18/01/2021 à 20:23

Il n'y a pas que Mission Impossible ou James Bond pour proposer d'incroyables aventures d'espions internationaux. Bientôt il faudra compter sur Netflix et la franchise Heart of Stone (Coeur de Pierre) de Skydance que vient d'acquérir la célèbre plateforme de streaming. Nos confrères du média américain Deadline ont révélé que Netflix venait d'acquérir les droits et qu'ils avaient proposé à Tom Harper (Peaky Blinders, Misfits, La dame en noir 2) la réalisation d'un film.

En haut de l'affiche, c'est l'actrice israélienne Gal Gadot (devenue mondialement célèbre pour son rôle de Wonder Woman) que l'on retrouvera. L'actrice a sécurisé un juteux de contrat de plus de 8 chiffres (c'est-à-dire au moins 10 millions de dollars) pour porter cette franchise sur ses épaules. L'actrice va connaître un pic dans sa carrière ces prochaines années avec plusieurs blockbusters qui devront faire oublier le succès mitigé du dernier volet des aventures de sa super-héroïne au lasso : Mort sur le Nil et Cléopâtre. Deux monuments.

Le scénario de Heart of Stone est entre les mains expertes de Greg Rucka (The Old Guard) et Allison Schroeder (Hidden Figures).