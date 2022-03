"Alors on danse", "Trois fois rien", "À plein temps"... Les films à voir (ou éviter)

En 2 semaines, The Batman a déjà été vu par plus de 2 millions de spectateurs, soit autant que Uncharted en 1 mois... Deux gros succès hollywoodiens qui ne doivent pas cacher le bon démarrage de Goliath avec le duo Niney-Lellouche, autour des 270.000 entrées, ni l'excellente tenue semaine après semaine de Maison de retraite : encore plus de 220.000 entrées après un mois à l'affiche pour un total de 1.6 million : gros succès mérité pour Kev Adams sur lequel pas grand monde ne misait.

Il y a 16 nouveautés à l'affiche ce 16 mars 2022 dont Notre-Dame Brûle de Jean-Jacques Annaud. Le thriller spectaculaire et émouvant qui retrace les heures dramatiques durant lesquelles la cathédrale a failli être détruite par les flammes le 15 avril 2019. On a déjà tout dit sur la démesure du projet, les décors gigantesques construits pour être mieux détruits par le feu.

Au rayon comédies, on pourra aussi découvrir le 3e film de réalisatrice de Michèle Laroque : Alors on danse. Michèle Laroque derrière et devant la caméra pour cette fable sur la seconde chance qui imagine comment l'épouse bourgeoise d'un propriétaire viticole va tout plaquer en découvrant l'infidélité de son époux et retourner vivre chez sa sœur avec qui elle a peu de points communs. Ce qui va peut-être les rapprocher, ce sont ces cours de danse et ces spectacles donnés dans des maisons de retraite ou des hôpitaux... Voilà un film dont la simple ambition est de nous divertir et de chercher coûte que coûte le positif dans un quotidien guère folichon. Alors on danse est à l'image de Michèle Laroque : solaire même quand tout n'est pas au beau fixe. Elle est entourée d'Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Patrick Timsit ou encore Antoine Duléry.

C'était un film présenté en séance spéciale au dernier Festival de Comédie de l'Alpe d'Huez dont Michèle Laroque était la présidente, tout comme Trois fois rien de Nadège Loiseau qui lui était en compétition. Son film suit trois SDF prénommés Casquette, Brindille et Laflèche. Trois hommes abîmés par les épreuves et la rue qui un beau jour gagnent une petite fortune au Loto. Vous vous dites : "Ça y est, c'est la fin des ennuis". Eh bien non : essayez de trouver un logement à acheter quand vous n'avez ni papier, ni adresse, ni revenus ! Le film montre avec humour, dureté et tendresse combien le retour à la vie "normale" peut être difficile. À l'affiche : Philippe Rebot, Côme Levin et Antoine Bertrand.

Sur un thème voisin, notez aussi À plein temps d'Éric Gravel dans lequel Laure Calamy est une mère célibataire qui tente de garder son boulot dans un palace parisien en jonglant avec des allers-retours en grande banlieue où elle habite. Un hiver sur fond de grève des transports va tout remettre en question alors qu'elle brigue un poste qui convient vraiment à ses qualifications... Thriller social vraiment prenant sur un thème rude. Prenez un petit euphorisant avant d'y aller mais ça vaut le coup !