"Notre-Dame brûle" : quand Anne Hidalgo joue son propre rôle dans le film de Jean-Jacques Annaud

Candidate à l'élection présidentielle, maire de Paris et maintenant actrice ? Alors que le dernier film de Jean-Jacques Annaud, "Notre-Dame brûle", sort dans les salles obscures, Anne Hidalgo y joue son propre rôle.

La maire de Paris réincarne le moment où elle apprend qu'un incendie dévore la cathédrale. "Tu veux pas appeler le général Gallet ?" propose-t-elle à son directeur de cabinet. "La maire de Paris a demandé à me rencontrer. Elle m’a raconté comment son directeur de cabinet, avant elle, avait aperçu de la fumée sortir de Notre-Dame, et elle m’a donné son accord pour que je tourne dans son bureau. Quand je lui ai demandé si cela l’amuserait d’incarner son propre rôle, elle m’a répondu oui et j’ai pris cela comme une réponse de courtoisie" raconte le réalisateur à nos confrères du Parisien.

Le jour du tournage, Jean-Jacques Annaud arrive avec une actrice pour interpréter la maire de Paris en cas d'annulation. Mais Anne Hidalgo est bien présente et a même demandé à son directeur de cabinet de mettre la même tenue qu'il portait le jour de l'incendie. La scène est tournée en une seule prise. Pour l'heure, la socialiste n'a pas encore vu le film et donc sa performance.