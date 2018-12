publié le 14/12/2018 à 22:02

Il nous a déjà offert le film Mesrine. Jean-François Richet revient avec un nouveau long-métrage, L'Empereur de Paris, qui débarque dans les salles obscures mercredi 19 décembre. Au casting, le célèbre Vincent Cassel, dans le rôle de Vidocq, un voleur, roi de l'évasion, qui va devenir le premier flic de France sous Napoléon.



Partagé entre ce qu'il est, un voleur des bas-fonds, et ce qu'il veut, s'en sortir, Vidocq va devenir un allié des forces de l'ordre qu'il fuyait. "Il avait trois fois plus de résultat que le meilleur des policiers en France et le préfecture de Police m'a appris qu'il a fait 17.000 arrestations dans sa vie", explique Jean-François Richet sur RTL.

Une histoire que le réalisateur trouve "dingue", notamment si on la relie au contexte d'aujourd'hui : "Imaginez-vous quelqu'un qui s'est évadé 27 fois de la prison de la Santé et qui va devenir le chef de la police de Paris, ça semble dingue ! À l'époque de l'Empire, tout était possible".

Retranscrire la réalité de l'histoire

Fan de l'histoire de France, celui qui avoue "lire entre trois et cinq bouquins par semaine" sur la Révolution française et l'Empire, dit apprendre "tellement de choses sur notre époque : quand on fait des comparaisons, ça nous semble fou". À travers ce film policier et historique, le réalisateur explique vouloir "proposer un voyage en 1809".



Pour Jean-François Richet, il était indispensable que le rôle de Vidocq soit interprété par Vincent Cassel. Après trois partenariats cinématographiques avec lui, dont le célèbre film "Mesrine", les choses sont "moins difficiles" explique-t-il. L'acteur mythique a dû prendre entre 15 et 20 kilos pour pouvoir interpréter "le sanglier" qu'est Vidocq. "C'est un personnage haut en couleurs. On peut raconter l'histoire de France avec un petit personnage qui a traversé autant d'époques."



La volonté du réalisateur est de rendre hommage au "vrai" Vidocq, le voleur décrit dans les mémoires, et de retranscrire la violence de la Révolution française et la Terreur. Une réalité qu'il est prêt à continuer à peindre dans une deuxième et troisième volet...