L'actualité cinéma c'est maintenant, dans RTL Pop Ciné !

Robert Hossein et Brigitte Bardot dans "Le Repos du guerrier"

Aujourd'hui, Vincent Perrot ouvrira ce Pop Ciné du dimanche 01 Janvier avec un hommage évident hommage à Robert Hossein.



L'acteur français Robert Hossein, en décembre 2016

Cette émission sera également l'occasion pour nous de faire un petit voyage dans le temps avec l'irrésistible Pierre Richard et le réalisateur Yves Robert. On prendra plaisir à se remémorer tous ces films dont on se souvient encore aujourd'hui !

Pierre Richard au festival de l'Alpe d'Huez le 18 janvier 2017. Crédit : Laurent Vu/SIPA

