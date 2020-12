publié le 12/12/2020 à 15:09

Lorsqu’il a appris le jeudi 10 décembre à 18 heures que les théâtres et les cinémas pas ne rouvriraient pas avant encore plusieurs semaines, il a été comme beaucoup d’artistes, écœuré et attristé. Mais c’est un positif, Kad Merad, et il sait qu’un jour proche il la jouera cette pièce de théâtre qu’il a aussi mise en scène : Amis. "Je suis comme un lion en cage, laissez-moi sortir, parler, m’exprimer, jouer. Le plus difficile c’est d’arrêter, de penser qu’on va reprendre, et on nous empêche. (…) Mais on comprend tout à fait les raisons pour lesquelles on ne reprend pas", déclare-t-il. Et quand ça repartira, il faut que ça reparte à fond, pas sur une patte, il faut que les gens soient rassurés, qu’ils ne viennent pas la peur au ventre".

Kad Merad sera aussi bientôt de retour au cinéma quand la situation sanitaire le permettra pour le film Un Triomphe réalisé par Emmanuel Courcol, film déjà primé plusieurs fois et encensé par la critique. Le film ne pourra en revanche pas être présenté aux César cette année. D’ailleurs la cérémonie qui récompense le cinéma français est un vrai sujet selon Kad Merad. "Cette année, les César ne devraient pas être une compétition. Je pense qu’on devrait faire une énorme fête. Je comprends que certains sélectionnés se diront : 'Pourquoi je ne peux pas être en compétition ?', mais selon moi cette année, il faudrait un truc qui puisse rassembler le monde du cinéma qui est à terre".

Pour son Journal Inattendu, Kad Merad avait choisi de recevoir le président des Restos du Cœur Patrice Blanc, car "si ce n’est pas essentiel d’aller au théâtre ou au cinéma c’est essentiel de manger pour des millions de gens". Pour soutenir les Restos du Cœur, il est possible de faire un don ou du bénévolat en prêtant main forte en cette fin année à l’association pour l’opération "paquets cadeaux". Le concert des Enfoirés se tiendra à Lyon en janvier 2021, sans public, et Kad Merad sera de la partie une nouvelle fois avec de nombreux autres artistes. Ce sera aussi le retour de Francis Cabrel dans la bande.

Pour son message de fin, Kad Merad a choisi de s’adresser à Coluche : "Quand j’avais appris votre mort, j’étais ravagé, vous avez laissé un vide. Je trouve que des années plus tard ce vide est encore plus gigantesque, alors si vous pouviez revenir pour nous détendre un peu…".