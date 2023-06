L'acteur Treat Williams, célèbre pour son rôle dans "Hair", est mort

Crédit : Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Treat Williams, devenu célèbre pour son rôle dans la comédie musicale Hair, est mort lundi 12 juin dans un accident de moto. L'acteur américain, 71 ans, a succombé à ses blessures après avoir percuté une voiture dans l'État du Vermont, dans le nord-est des États-Unis. "Treat Williams n'a pas été capable d'éviter la collision et a été éjecté de sa moto. Il souffrait de blessures critiques et a été transporté par voie aérienne au Centre médical d'Albany, dans l'État de New York, où son décès a été constaté", a écrit la police fédérale du Vermont dans un communiqué.

Treat Williams avait marqué les esprits en 1979, pour son interprétation d'un hippie dans la comédie musicale Hair de Milos Forman. Il a aussi été connu pour son rôle principal dans la série dramatique Everwood, diffusée au début des années 2000.

Il a tourné avec les plus grands

Durant sa prolifique carrière, Treat Williams a tourné avec plusieurs réalisateurs de légende. Il a ainsi été le premier rôle du Prince de New York, de Sidney Lumet, sorti en 1981. L'acteur a été dirigé par Sergio Leone dans le mythique Il était fois en Amérique, avec Robert De Niro et James Woods, ou encore par Steven Spielberg dans 1941. Treat Williams, nommé à deux reprises dans la catégorie "meilleur acteur" aux Golden Globes, a même prêté sa voix à son propre personnage dans un épisode des Simpson en 2012.

De nombreux acteurs d'Hollywood lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Mark Hamill, qui a côtoyé Treat Williams sur le tournage de Star Wars Épisode 5 : L'Empire Contre-Attaque, a salué "une personne formidable et un précieux ami".

