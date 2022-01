L'acteur Sidney Poitier, légende du cinéma, est mort à l'âge de 94 ans

Crédit : Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

C'est une légende d'Hollywood qui s'est éteinte. Sidney Poitier, premier comédien noir à décrocher l'Oscar du meilleur acteur, est mort à 94 ans, a annoncé vendredi 7 janvier le vice-Premier ministre des Bahamas, où l'acteur a grandi.

"Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national", écrit le vice-Premier ministre Chester Cooper sur sa page Facebook à propos de l'acteur charismatique et élégant, sans mentionner la cause de son décès.

Pionnier de la lutte pour les droits civiques, Sidney Poitier s'est fait un nom en devenant la star de plusieurs drames antiracistes comme La Chaîne (1958) et Le Lys des champs (1963), qui lui a permis d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Il s'est ensuite lancé derrière la caméra, avec un succès moindre, lors de sa dizaine de films réalisés.



