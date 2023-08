L'acteur de "Game of Thrones", Darren Kent, est mort à 39 ans

Connu pour son rôle de berger dans Game of Thrones, Darren Kent est mort vendredi 11 août à 39 ans. La cause de son décès n'est pas connue. Mardi 15 août, l'agence londonienne avec laquelle il travaillait, Carey Dodd Associates, a indiqué sa mort sur le réseau social X, anciennement Twitter.



"C'est avec une profonde tristesse que nous devons vous annoncer que notre cher ami et client Darren Kent est décédé paisiblement vendredi. Ses parents et son meilleur ami étaient à ses côtés", a indiqué l'agence dans un texte. Sur Instagram, l'agence a rendu hommage à l'acteur qui était également réalisateur et scénariste. "Il était aussi l'une des personnes les plus aimables que j'aie jamais eu le plaisir de rencontrer. Ce fut un privilège et un plaisir de faire partie de son parcours".

L'acteur avait par ailleurs joué dans la série Shameless, ou encore le film Blanche Neige et le chasseur. En 2023, il était au casting de Donjons et Dragons. Les causes de sa mort n'ont pas été précisées, mais selon Franceinfo, l'acteur souffrait de plusieurs maladies : d'ostéoporose, d'arthrite, ainsi que d'un trouble de la peau.

