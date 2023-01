"Game of Thrones", "Succession", "Euphoria"... Ces séries HBO que vous ne pouvez plus voir en France

C'est l'une des mauvaises surprises de cette nouvelle année 2023 pour les fans de séries. La partie la plus séduisante du catalogue de la plateforme de streaming OCS, a disparu du jour au lendemain. La faute à la fin d'un accord entre Warner Discovery (HBO) et OCS. Il s'agit de la quasi-totalité des productions de la maison américaine HBO. Il s'agit de monuments pour la plateforme, des séries qui ont souvent été à l'origine de l'abonnement de nombreux clients : Game of Thrones, Les Soprano, Girls, Succession...

Une soixantaine de séries ne sont plus disponibles et les fans ne peuvent compter que sur la présence de quelques rescapés dont The White Lotus et House of The Dragon qui devra bientôt tirer sa révérence. C'est le calendrier des productions qui est la règle principale dans ce grand nettoyage : les séries les plus anciennes ou leurs premières saisons qui remontent à plus de deux ans ont été purgées des programmes disponibles. C'est pour cela que vous pouvez retrouver House of The Dragon qui vient de sortir mais plus aucune saison de Game of Thrones.

La sanction est parfois plus terrible pour les séries longues : impossible par exemple de voir les premières saisons de Westworld mais vous pouvez voir les deux dernières. Autant dire qu'avec un catalogue découpé, les fans pourront rattraper leur retard mais il est impensable, pour de nouveaux téléspectateurs, de commencer certaines séries en 2023.

Initialement, ces programmes ne devaient pas disparaitre mais se retrouver au même moment sur la plateforme de HBO, HBO Max. Mais ce service de streaming n'est toujours pas disponible en France et son lancement a été repoussé à 2024... Une mauvaise nouvelle pour les Français qui attendaient avec impatiences certaines sorties comme la très attendue post-apocalyptique The Last of Us qui doit commencer sa diffusion outre-Atlantique le 15 janvier. Les séries vont-elles arriver sur Canal, Prime Video ou une autre plateforme en attendant le déploiement de HBO Max ? Peut-être mais rien n'est signé pour l'heure.

Les séries HBO qui ne sont plus disponibles sur OCS

- A Black Lady Sketch Show

- Animals

- Angels in America

- Barry (saisons 1-2)

- Boardwalk Empire

- Band of Brothers

- Big Love

- Bored to Death

- Big Little Lies

- Carnivale

- Chernobyl

- Camping

- Crashing

- De la Terre à la Lune

- Divorce

- En Analyse (saisons 1-3)

- Enlightened

- Entourage

- Euphoria (saison 1)

- Girls

- Getting On

- Game of Thrones

- Gentleman Jack (saison 1)

- Hung

- High Maintenance (saisons 1-3)

- His Dark Materials (saison 1)

- Here and Now

- Hello Ladies

- Insecure (saisons 1-3)

- Los Espookys (saison 1)

- L'enfer du Pacifique

- Larry et son nombril (saisons 1-9)

- Luck

- Looking

- Les Soprano

- Mrs. Fletcher (saison 1)

- Mildred Pierce

- Room 104 (saisons 1-3)

- Rome

- Succession (saison 1-2)

- Sharp Objects (saison 1)

- Sally4Ever

- Show me A Hero

- Six Feet Under

- Sur Écoute

- Sex & The City

- Silicon Valley

- Spawn

- The Righteous Gemstones (saison 1)

- The Deuce

- True Detective

- The Night Of

- The Jinx

- The Newsroom

- Togetherness

- The Knick

- Tell Me You Love Me

- True Blood

- The Brink

- Treme

- Vinyl

- Veep

- Vice Principals

- Westworld (saisons 1-2)

- Watchmen

Les programmes HBO encore disponibles

Plusieurs dizaines de séries et films de HBO restent cependant visionnables en ce moment sur OCS. Nous vous encourageons à boucler assez rapidement certains programmes avant qu'ils ne quittent définitivement la plateforme. Euphoria, His Dark Materials, House of the Dragon, House of the Dragon, Mare of Easttown, Succession, The Outsider, The Undoing ou encore The White Lotus sont des incontournables.

- Avenue 5 (saisons 1 et 2)

- Barry (saison 3)

- Betty (saisons 1 et 2)

- C. B. Strike (saison 2)

- En Analyse (saison 4)

- Euphoria (saison 2)

- Gentleman Jack (saison 2)

- High Maintenance (saisons 4)

- His Dark Materials (saison 2 et 3)

- House of the Dragon (saison 1)

- House of the Dragon

- Industry (saisons 1 et 2)

- Insecure (saisons 4-5)

- Irma Verp (saison 1)

- Mare of Easttown

- OSLO

- Perry Mason (saison 1)

- Larry et son nombril (saisons 10 et 11)

- Lovecraft Country (saison 1)

- Room 104 (saison 4)

- Run (saison 1)

- Scenes From A Marriage (saison 1)

- Somebody Somewhere

- Succession (saison 3)

- The Baby (saison 1)

- The Gilded Age (saison 1)

- The Nevers (saison 1)

- The Outsider

- The Plot Against America (saison 1)

- The Righteous Gemstones (saison 2)

- The Time Traveler's Wife (saison 1)

- The Third Day (saison 1)

- The Undoing (saison 1)

- The White Lotus (saisons 1 et 2)

- Trackers (saison 1)

- We Own This City (saison 1)

- Westworld (saisons 3)

