"House of the Dragon" : quel rapport la série a-t-elle avec "Game of Thrones" ?

Dans quelques jours, les téléspectateurs vont pouvoir se replonger dans les rivalités épiques des Sept Couronnes. Après la fin de Game of Thrones, les amateurs de fantasy et d'intrigues politiques sanglantes étaient quelque peu orphelins, mais HBO a décidé de ressusciter la légende avec une nouvelle série originale : House of the Dragon.

Si vous n'avez pas bien suivi la production de ce spin-off de Game of Thrones et que vous êtes surpris de retrouver des dragons et des princesses aux cheveux argentés sur la plateforme OCS, nous allons faire le point avec vous. Tout d'abord : quel est le lien avec Game of Thrones ?

House of the Dragon est ce que l'on appelle un "prequel", une série qui décrit des événements antérieurs à ceux de l'histoire principale, c'est-à-dire Game of Thrones. Si Game of Thrones adaptait les romans du Trône de Fer de G.R.R. Martin, House of the Dragon est l'adaptation du roman-fleuve Feu et Sang du même auteur qui se concentre sur une seule famille noble de ce monde imaginaire : les Targaryen.

La Danse des Dragons

Dans House of The Dragon, nous suivons les aventures des ancêtres de Daenerys Targaryen qui était incarnée par Emilia Clarke dans la série originelle. Il sera aisé de reconnaître les membres de cette famille grâce à leurs attributs génétiques : des yeux violets et des cheveux argentés. Si Daenerys était une princesse en exil après le coup d'État contre son père, House of the Dragon nous propose de vivre sous le règne des Targaryen alors qu'ils étaient au sommet de leur puissance. À cette époque, la famille régnait en maître sur les Sept Couronnes grâce à une dizaine de dragons (qui étaient encore loin d'être une espèce totalement éteinte).

L'héroïne de cette nouvelle série s'appelle Rhaenyra Targaryen et l'intrigue tournera autour d'une guerre intra-familiale et géopolitique comme on aime et qui a pour nom : la Danse des Dragons. Rhaenyra a, à peu près, le même problème que Daenerys. Elle devait avoir le trône pour elle... mais elle a été exclue de la succession. En l'an 105, à la mort de sa première épouse, le roi Viserys Ier Targaryen n'a pas d'héritier mâle. Il décide donc de faire preuve d'un peu de progressisme et nomme sa fille Rhaenyra Targaryen héritière. Tous les seigneurs du royaume font acte d'allégeance... mais - vous sentez venir le problème - elle ne va pas accéder au trône.

Le roi se remarie avec Alicent Hightower (que l'on découvre aussi dans les premières images dévoilées de la série) en 106 et engendre trois fils : Aegon, Aemond et Daeron. Pourtant, lorsque qu'Aegon né Viserys Ier conforte la nouvelle règle de succession et maintient Rhaenyra comme héritière présomptive. Mais la princesse et la reine ne s'entendent pas du tout... La suite vous la découvrirez dans la saison 1 de House of the Dragon dès ce lundi 22 août 2022.

