Le réalisateur Roland Emmerich a une grande spécialité : détruire la Terre. L'Allemand qui a offert aux salles obscures Independance Day, Godzilla ou Le Jour d'après s'apprête à nous offrir un nouveau grand blockbuster cataclysmique. Cette fois, pas de vaisseaux spatiaux menaçants au-dessus de New York, pas de monstres géants ou de glaciation turbo de la planète. Non. Pour son prochain film, Roland Emmerich fait simplement s'écrouler la lune.

Le film qui sortira le 9 février 2022 au cinéma a été baptisé Moonfall (la chute de la lune) et ce 2 septembre 2021, un premier teaser nous laisse entrevoir l'ampleur de la catastrophe. La lune, notre fidèle satellite, semble avoir quitté son orbite pour se diriger vers la Terre ou, au moins, la frôler de très près. Et si la lune frôle la Terre, ce n'est pas bon signe pour l'humanité qui va devoir affronter des pluies de météorites lunaires, des marées diluviennes et autres destructions apocalyptiques.

Ces premières images nous permettent de découvrir le casting du film face à l'innommable : Halle Berry, Patrick Wilson ou encore Donald Sutherland. Une grosse production à 140 millions de dollars qui propose un grand spectacle de destruction naturelle mais aussi quelques touches de science-fiction horrifique puisqu'une vaste nuée noire mystérieuse semble s'en prendre à nos héros...