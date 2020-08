publié le 28/08/2020 à 09:41

Francis Cabrel est de retour. Cinq ans après l'album In Extremis, trois ans après son best-of incluant deux inédits, Francis Cabrel sera de retour au rayon disques ce 16 octobre. Le chanteur a choisi RTL pour nous faire découvrir ses nouvelles chansons dont le très intime Te ressembler qui évoque son père. Dans ce titre, on retrouve une couleur sud-américaine, une trompette très présente et des accords de guitare que Francis Cabrel ne connaissait pas l'année dernière.

Dans cette chanson, Francis Cabrel tire le portrait d'un père travailleur acharné. Pour la première fois, le chanteur dédie un morceau à cet homme qui n'a jamais eu son âge. Certains avaient vu dans Le temps s'en allait - extrait de l'album Quelqu'un de l'intérieur en 1983 - un premier hommage. Fausse route nous a dit Francis Cabrel.

Celui qui a dédié au cours de sa carrière une chanson à sa femme (Petite Marie), une à sa mère (Une star à sa façon) et une à chacune de ses filles, chante donc aujourd'hui son père : Remiso, fils d'immigrés italiens, emporté par la maladie à l'âge de 56 ans. Avec ce Te Ressembler, Francis Cabrel semble laisser sa pudeur s'effacer légèrement. Il avait rarement écrit un titre si intime et explicite...

La modernité des troubadours

Outre Te Ressembler, quels sont les secrets de ce quatorzième album de Francis Cabrel ?

À l'aube revenant comptera 13 titres dont une adaptation de Sweet Baby James de James Taylor.

> Sweet Baby James

Le disque dans son entier a été inspiré par les écritures des troubadours. "J'ai lu les œuvres des troubadours, écrites en occitan mais traduites par des érudits et il y est beaucoup question d'aube. Parce que l'amour, une fois qu'il se concrétise, est séparé par le jour qui monte. L'aube c'est le déchirement des amants qui se séparent", avance Francis Cabrel.

"Je me suis intéressé [aux troubadours], parce qu'on m'a toujours appelé comme ça et je ne comprenais pas pourquoi. Je me suis penché sur leurs œuvres et il y a beaucoup de profondeur et de modernité. Y'a du rythme, des trouvailles, des phrases choc... Tout ce qu'on cherche dans une chanson", continue-t-il.

Cet album ne sera pas un grand bond vers le passé, ne comptez pas sur Francis Cabrel pour vous laisser en plan au XIIe siècle. "Il y aura aussi des chansons du XXIe siècle. Sur ce qu'il se passe aujourd'hui, sur ce qui nous manque, ce qu'il nous faudrait. L'actualité, non, mais l’époque oui.

Francis Cabrel ne pense pas à la fin de sa carrière. "Je n'y pense pas du tout. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire d'autre alors je continue... Pour une fois je ne dirai pas que ce disque est mon dernier disque", conclut-il dans un sourire. Francis Cabrel s'installera du 5 au 15 novembre aux Folies Bergères à Paris puis les 8 et 9 décembre à Agen avant une tournée l'an prochain.

