Auréolé d'une Palme d'or à Cannes l'an dernier pour le magnifique Une affaire de famille, le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda revient avec La Vérité, son premier long métrage français qui traite à nouveau de sa thématique favorite : les relations familiales. Dans ce nouvel opus, Kore-eda aborde plus particulièrement les rapports mère-fille et il s'est entouré pour ça d'un casting prestigieux: Catherine Deneuve et Juliette Binoche, deux de nos plus grandes actrices... qui n'avaient pourtant jamais tourné ensemble !

A l’origine du scénario de La Vérité, il y a une pièce que Hirokazu Kore-eda avait commencée à écrire en 2003 et qui racontait une nuit dans la loge d’une comédienne de théâtre en fin de carrière. Le cinéaste a finalement transformé cette pièce en scénario de film pour raconter l’histoire d’une actrice de cinéma et de sa fille qui a renoncé à devenir actrice. Au cours de ce travail de réécriture, il interrogé Catherine Deneuve et Juliette Binoche à plusieurs reprises sur ce qu’est le jeu d’acteur et ce sont leurs mots qui ont nourri le scénario.

L'histoire : "Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver..."

> «La Vérité» de Kore-eda Hirokazu | Bande-annonce officielle | (Drame, France 2019)

