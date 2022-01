Mava Chou : l'ultime interview de la youtubeuse avant son suicide

C'est une interview glaçante puisqu'elle a été filmée quelques jours seulement avant le suicide de la femme qui s'y exprime. Maëva Frossard, ou Maëva Czajczynski durant son mariage, plus connue sous le pseudo Mava Chou s'exprimait pour la dernière fois devant la caméra du magazine de TF1 Sept à Huit. Depuis plusieurs mois, la jeune trentenaire voyait alors son rêve se transformer en cauchemar. Sa popularité sur les réseaux sociaux sur lesquels elle partageait sa vie privée et familiale s'est transformée en piège.

La mère de 4 enfants âgée de 32 ans expliquait dans le reportage diffusé le 9 janvier 2022 face aux journalistes le harcèlement qu’elle subissait en ligne depuis la séparation avec son ancien compagnon, lui aussi très actif sur les réseaux sociaux. La jeune femme reçoit jusqu'à 1.000 messages par jour. Menace, insultes, propos dégradants... C'est une véritable guérilla en ligne qui nait. Les deux anciens conjoints utilisent les réseaux sociaux pour régler leurs comptes et leurs fans respectifs et d'autres internautes se sont amusés à mettre de l'huile sur le feu.

"Internet, c’est indélébile. Ça ne s’effacera pas ces commentaires", expliquait Maëva Frossard qui expliquait être suivie par des médecins pour faire face à cette vague de haine. Dépression, plaintes, anxiété, colère, tentatives de suicide... L'influenceuse décrit longuement les émotions par lesquelles elle est passée. "J’en suis venue à vouloir cesser de vivre... On abandonne en fait, si je suis un monstre, alors je m’en vais", lâche-t-elle. Des propos prémonitoires d'autant plus perturbants que l'interview a été publiée (avec l'accord du père et du nouveau compagnon de la jeune femme précise l'émission) après la mort de celle-ci.

Sept à huit interroge de nombreux acteurs de cette affaire : avocat, psychologue, proches et même l'une des utilisatrices de Twitter qui a envoyé de nombreux messages négatifs à Mava Chou. Une façon de mettre la lumière sur les ressorts et les conséquences de ces disputes publiques d'un nouveau genre.