INVITÉ RTL - Coronavirus : Gad Elmaleh s'en prend à Jean Castex

Gad Elmaleh, comme de nombreux acteurs du monde de la culture, a bien du mal à suivre la politique gouvernementale. S'il applique malgré tout les consignes sanitaires, règles qui exigent qu'il annule une bonne partie de sa tournée, il n'apprécie pas d'évoluer dans l'incertitude et que les responsables politiques ne tiennent pas leurs promesses.

Invités de Laissez-Vous Tenter sur RTL ce lundi 10 janvier 2022, Gad Elmaleh a fait le choix d'interpeller très directement le Premier ministre Jean Castex. "Jean Castex a dit il y a un mois que l'on avait plus le droit de jouer dans des salles de plus de 2.000 personnes et il a donné rendez-vous à la population française le 5 janvier pour faire un point, explique l'humoriste. Jean Castex ne s'est pas pointé au rendez-vous. Il ne s'est pas excusé. Quand on plante une personne, soit on avertit, soit on s'excuse. Quand on plante plus de 60 millions de personnes, on envoie un petit mot quand même...", a-t-il lâché. Le message est lancé.

Gad Elmaleh est en tournée pour son nouveau spectacle, D’ailleurs. Du 8 au 26 février, il sera au Palais des Sports à Paris et il vient d’annuler les dates de ses Zénith et Arena à cause des mesures sanitaires.