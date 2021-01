Mathieu Bulle ("L'Apprenti") est décédé à 30 ans des suites "d'un accident"

publié le 18/01/2021 à 14:52

Mathieu Bulle révélé en 2008 dans L'Apprenti, est décédé le 11 janvier dernier à 30 ans, rapporte l'Est Républicain. Le jeune homme est décédé des suites "d'un accident forestier" survenu en 2013 et qui avait "fragilisé sa santé".

Le grand public a découvert Mathieu Bulle en 2008 dans L'Apprenti de Samuel Collardey, récompensé par le prix Louis-Delluc du premier film et Prix international de la semaine de la critique à la Mostra de Venise. Il y incarne Mathieu, un jeune apprenti dans une ferme, qui partage sa vie entre l'internat et son travail au sein de l'exploitation, tout cela en souffrant de l'absence de son père. À cette époque, le jeune comédien est en Bac pro agricole à la Maison Familiale Rurale pour tenir, plus tard, sa propre ferme.

Après son bac obtenu, Mathieu Bulle s'associe pendant 10 ans un Groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) en Haute-Saône, avant de revenir en 2009 Mont-de-Laval (Hauts-Doubs) "près de sa mère". En mars 2013, il est victime d'un accident forestier "qui fragilise sa santé mais lui laisse toute sa joie de vivre." Depuis 2020 il travaillait pour l'entreprise des Sept Sapins et s'apprêtait à devenir propriétaire. "Sa fragilité due à son accident l’a emporté", conclut L'Est Républicain.

> Bande-Annonce L'APPRENTI de Samuel Collardey (lauréat en 2006)