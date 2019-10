Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutey: "On a vécu un tournage unique !"

publié le 01/10/2019 à 12:30

Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutey seront, le 9 octobre, à l’affiche du nouveau film de Nicolas Vanier : Donne-moi des ailes ! Une belle et grande aventure familiale comme Nicolas Vanier sait si bien le faire depuis 2009 et son premier film de fiction: Loup.

Comme dans tous ses films, il est question de la nature et des animaux, puisque Donne-moi des ailes est inspiré de l’histoire vraie d’un passionné d’ornithologie, Christian Moullec, qui, depuis les années 90, vole avec les oiseaux, en delta plane ou en ULM, afin de leur apprendre de nouvelles routes de migration et éviter leur disparition.

Stéphane Bern revient avec ses invités sur le tournage hors-norme de Donne-moi des ailes, de la confection des plans en ULM jusqu'au dressage des oies sauvages, les véritables "stars" de ce film très attachant !

"Donne-moi des ailes" Crédit : RTL

"Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage..."

> DONNE-MOI DES AILES - Bande-annonce

