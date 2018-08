publié le 14/08/2018 à 12:29

Bébel n'est pas prêt de prendre sa retraite. Après plus de 60 ans de carrière et près de 80 films, Jean-Paul Belmondo, ce monstre sacré du 7ème art français, s'est confié sur ses projets cinématographique dans les colonnes du magazine Corse-Matin.



L'interprète du cultissime À bout de souffle sorti en 1960, a révélé vouloir rempiler au cinéma pour le plus grand plaisir de ses fans. "J'ai envie de tourner, en fait, la passion ne m'a jamais quitté, mais j'ai aussi envie que les choses soient bien faites (...) J'ai confiance en l'avenir (...) "Le cinéma, c'est toute ma vie, on y fait des rencontres extraordinaires et le public a toujours été formidable avec moi", explique l'acteur.

Questionné sur une éventuelle collaboration avec le réalisateur de la saga Camping, Fabien Onteniente, le comédien de 85 ans explique : "Pour le moment, je ne fais pas de film, ce n'est pas encore tout à fait au point. Je réfléchis aussi à d'autres propositions, j'espère qu'on m'en fera également d'intéressantes".

L'acteur a également souhaité rendre hommage à ses deux amis, Philippe Noiret (décédé en novembre 2006) et Jean Rochefort (décédé en octobre 2017), puisqu"il espère "les retrouver un jour là-haut".