"James Bond" : les 11 acteurs qui pourraient remplacer Daniel Craig

1 - Riz Ahmed (38 ans) Crédits : Chris Pizzello / POOL / AFP

L'acteur britannique d'origine pakistanaise a triomphé dans la série "The Night Of" et "Sound of Metal" Crédits : AFP

Son élégance, son physique affûté et son talent pourraient faire mouche Crédits : Caviar

Riz Ahmed est aussi rappeur. il pourrait considérablement moderniser le personnage Crédits : AFP

2- Luke Evans (42 ans) Crédits : AFP

L'acteur gallois dispose aussi des atouts physiques nécessaire pour le rôle Crédits : AFP

Le grand public l'a découvert dans la trilogie "The Hobbit" Crédits : Warner Bros. France

Il incarnait aussi Gaston dans "La Belle et la Bête" Crédits : Disney

Luke Evans deviendrait ainsi le premier acteur gay à jouer 007 Crédits : AFP

3 - Dev Patel (31 ans) Crédits : VALERIE MACON / AFP

Le comédien est connu des fans de la série "Skins" Crédits : Channel 4 Television Corporation

Anglais d'origine indienne, l'acteur est devenu une figure majeure du cinéma britannique Crédits : AFP

Il atteint la célébrité grâce à "Slumdog Millionaire" de Danny Boyle Crédits : Pathé Distribution

Il a aussi incarné Sire Gauvain, figure majeure de la littérature arthurienne dans "The Green Knight" Crédits : A24

4 - Sam Heughan (41 ans) Crédits : AFP

L'acteur écossais pourrait renouer avec les racines septentrionales du personnage de Bond Crédits : AFP

Il est très connu pour son rôle dans la série "Outlander" Crédits : Starz

Aventurier, séducteur, loyal fort mais fragile... Il dispose de tous les atouts d'un Bond Crédits : Starz

5 - Tom Hiddleston (40 ans) Crédits : Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'élégant acteur anglais est surtout célèbre pour son rôle de Loki chez Marvel Crédits : Disney

Comme son personnage de dieu malicieux, il sait changer de forme comme ici dans "Minuit à Paris" Crédits : Sony Pictures

Connu pour son élégance, il a déjà expliqué qu'il serait très intéressé par ce rôle Crédits : AFP

6 - Henry Golding (34 ans) Crédits : AFP

Le comédien britannique a joué dans "Crazy Rich Asians" ou encore "Last Christmas" Crédits : WB

Celui qui fut aussi mannequin dispose de beaux atouts pour créer la surprise Crédits : Paramount

7 - Richard Madden (35 ans) Crédits : AFP

Il est certainement notre grand favori. depuis "Game of Thrones" il ne cesse de grandir en popularité Crédits : HBO

Le Britannique a déjà tenu un rôle proche de celui de Bond dans "Bodyguard" Crédits : ZDF/DESWILLIE

Reste à savoir s'il ne sera pas trop occupé par les studios Marvel dans son nouveau rôle d'Ikaris Crédits : Marvel

8 - Taron Egerton (31 ans) Crédits : Tolga AKMEN / AFP

L'Anglais est peut-être jeune mais il a été espion face à la caméra dans "Kingsman" Crédits : 20th Century Fox

Devenir Bond ne serait qu'une évolution naturelle pour l'acteur qui connaît bien le genre Crédits : 20th Century Fox

Taron Egerton est aussi devenu un jeune Elton John dans "Rocketman" Crédits : Paramount Pictures

9 - James Norton (36 ans) Crédits : ROB KIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

James Norton est connu pour son rôle dans "Grantchester" Crédits : ITV

Autre costume pour "Guerre et Paix" Crédits : BBC

10 - Jamie Dornan (39 ans) Crédits : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'acteur né en Irlande du Nord est naturellement connu pour "50 Shades of Grey" Crédits : Focus Features

Il n'est pas qu'un séducteur, dna s"The Fall" il jouait un serial killer glacial face à Gillian Anderson Crédits : Des Willie / The Fall 3 Ltd

11 - Jamie Bell (35 ans) Crédits : Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'anglais a bien grandi depuis "Billy Elliot" Crédits : STUDIOCANAL

L'acteur jouait aussi dasn "Rocketman" avec un visage bien différent Crédits : Paramount

Dans "Without Remorse" il montre qui sait y faire avec des armes, un style électrique qui pourrait permettre le renouveau Crédits : Paramount