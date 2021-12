"James Bond" : une femme pour jouer 007 ? La productrice répond

Cela fait maintenant plus de deux mois que Daniel Craig a dit aurevoir à son personnage de James Bond, dans No Time To Die. À 53 ans, 15 années passées avec la franchise et 5 films, l'acteur tourne une page de sa carrière et laisse aux fans et aux producteurs le casse-tête de sa succession. Qui aura les épaules pour reprendre le costume de 007, porté à merveille par Daniel Craig ?

Les rumeurs, les volontés de changement et l'introduction du personnage féminin interprété par Lashana Lynch dans No Time To Die laissaient suggérer que les producteurs pourraient donner le rôle du personnage créé par Ian Fleming, à une actrice et non un acteur. Après Sean Connery, Roger Moore ou encore Pierce Brosnan, une femme peut-elle jouer James Bond ?

Dans le podcast Girls On Film, la productrice de James Bond, Barbara Broccoli donne quelques éléments de réponse en éteignant cette éventualité. "Je pense qu'il devrait s'agir d'un homme. Je ne pense pas qu'une femme devrait jouer James Bond", dit-elle. Barbara Broccoli, qui a récupéré les droits de la saga en 1996 à la mort de son père Albert R. Broccoli, estime qu'il "vaut mieux créer des rôles adaptés pour les femmes et ne pas simplement leur faire jouer des rôles masculins".

"Il me semble qu'il n'y a pas assez d'excellents rôles pour les femmes, et c'est très important de faire des films pour des femmes par des femmes", poursuit-elle.

Un acteur non-binaire ?

"James Bond devrait donc être un homme britannique, quelle que soit son ethnie ou sa race", dit-elle, ne fermant donc pas la porte à un premier acteur noir, alors qu'Idris Elba fait partie des acteurs pressentis pour remplacer Daniel Craig. Dans ce podcast, la journaliste reprend alors, demandant à Barbara Broccoli si James Bond pourrait être interprété par un acteur non-binaire. "Qui sait ? C'est ouvert, nous devons juste trouver le bon acteur", répond la productrice.