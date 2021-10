"James Bond" : 12 actrices pour charmer le successeur de Daniel Craig

On connait ses liens avec Phoebe Waller-Bridge, la coscénariste de "No Time To Die"

On connait ses liens avec Phoebe Waller-Bridge, la coscénariste de "No Time To Die" Crédits : Canal

Un nouveau cycle James Bond est déjà sur le point de commencer. Maintenant que Mourir peut attendre (No Time To Die) est sorti en salles, l'ère Daniel Craig est derrière nous... et les producteurs pensent déjà à l'avenir.

Naturellement, c'est le rôle de l'espion au smoking qui est dans tous les esprits. Qui pourra remplacer Daniel Craig après les succès de ces dernières années comme Casino Royale et Skyfall qui ont rapidement fait oublier les précédents 007 ? Si la production se prépare à choisir le nouveau visage de la saga culte (nous avons sélectionné nos favoris), il va falloir réfléchir à changer une bonne partie du casting pour donner un nouveau souffle à l'ère qui approche.

Ce sont les femmes fatales de James Bond qui nous intéressent ici, celles que l'on nomme traditionnellement les "James Bond girls" et que nous préférons appeler les "James Bond women". Contrairement à James Bond, elles ne doivent pas forcément être originaires des îles britanniques. Une règle persiste néanmoins : les actrices françaises sont très appréciées de l'agent 007. Denise Perrier, Corrine Cléry, Carole Bouquet, Olga Kurylenko, Bérénice Marlohe, Sophie Marceau, Claudine Auger, Léa Seydoux, Eva Green... ont fait briller l'élégance et le charme de notre beau pays devant les caméras.

Nous avons sélectionné des actrices entre 30 et 40 ans et il est fort probable que le choix des responsables du casting se porteront sur tel ou tel nom en fonction de l'âge de l'acteur qui incarnera James Bond à l'avenir. Un décalage est toujours possible, mais il sera probablement évité. Pour le reste, nous avons misé sur des actrices qui savent dégager une bonne dose de charme en robes longues (James Bond est le roi des sorties luxueuses, des cocktails et des casinos) mais qui savent aussi inspirer un petit quelque chose de vénéneux et de troublant. La femme fatale de James Bond n'est jamais plus séduisantes que lorsqu'elle sait se battre, mentir ou trahir notre bon 007...