Choisir son James Bond préféré est presque impossible pour beaucoup de cinéphiles. Pourtant, en y réfléchissant bien, il y a toujours un ou deux acteurs parmi les six interprètes du célèbre agent secret qui remporte toujours la mise dans nos cœurs.

Six comédiens ont eu le privilège d'entrer dans l'histoire du cinéma en incarnant l'un des personnages les plus célèbres du septième art. Sean Connery qui a incarné 007 pour la première fois dans James Bond 007 contre Dr. No, puis l'Australien George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, l'Irlandais devenu Américain Pierce Brosnan et Daniel Craig. Ce dernier et ses cheveux blonds a dû affronter une levée de bouclier incroyable de la part des puristes avant de finalement séduire la planète entière avec Casino Royale. Preuve que le conservatisme cède toujours face au talent pour le public. Avec la sortie imminente de Mourir peut attendre, Daniel Craig va dire adieu à son smoking et cèdera sa place à un nouveau visage.

Mais qui est le meilleur au final ? Si vous repensez aux 25 films de la franchise lequel fait toujours battre votre cœur de façon inexplicable ? Il y a celle et ceux qui vont choisir le plus beau James Bond, le premier qu'ils ont vu sur grand écran, le premier tout court (qui souvent met tout le monde d'accord), le plus charismatique, le plus drôle, le plus charmant... Votez et expliquez-nous votre choix dans les commentaires.

Sondage Quel acteur est le meilleur James Bond de l'histoire ?* Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

Ne se prononce pas Voter