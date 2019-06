publié le 19/06/2019 à 16:34

Décidément, ce tournage du 25e film de la franchise James Bond est particulièrement pénible. Après des difficultés à convaincre Daniel Craig de renfiler le smoking de l'espion, un changement de dernière minute au scénario et à la réalisation, une blessure de Daniel Craig et une explosion blessant des membres de l'équipe, voici venir : une mutinerie.



Le nouveau réalisateur, Cary Fukunaga, était en retard sur le tournage. D'après les informations reportées par la presse anglaise, l'homme de 40 ans aurait été retenu par une partie particulièrement intense de jeu sur sa PlayStation. Le retard total du réalisateur était estimé à trois heures. 180 longues minutes durant lesquelles les acteurs et les techniciens ont patiemment attendu Sa Majesté Fukunaga. Une folie lorsque l'on sait que la blessure de Daniel Craig a déjà retardé considérablement le tournage de nombreuses scènes.

Mais les retards sont monnaie courante sur les plateaux de cinéma. Ce qui l'est moins c'est le manque de tact du coupable en question. Pour rattraper le retard, Cary Fukunaga aurait demandé à son équipe de venir travailler le week-end de la Fête des pères. Et cette demande n'est pas passée. Une source du journal The Sun raconte : "Il y a une vraie mutinerie en ce moment sur le plateau. C'est déjà pénible de subir le retard de Cary mais si en plus l'équipe doit rester plus longtemps pour compenser... C'est vraiment la goutte d'eau. Ça a vraiment gonflé tout le monde. Ils sont déjà tellement en retard sur le planning... Mais beaucoup ne voulaient pas sacrifier la Fête des pères pour ça".