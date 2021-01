James Bond : la sortie de "No Time To Die" reportée à l'automne 2021

La sortie de "James Bond : No Time To Die" a été repoussée à cause du coronavirus.

publié le 22/01/2021 à 03:46

Mais quand reverra-t-on James Bond au cinéma ? La sortie ciné de No Time To Die, 25e volet des aventures de l'agent 007, a été repoussée pour la troisième fois à cause de la pandémie de coronavirus. La production a annoncé la mauvaise nouvelle ce vendredi 22 janvier sur Twitter. La sortie mondiale de James Bond : No Time To Die a été reprogrammée au 8 octobre 2021. Soit 18 mois après la date initialement prévue, le 8 avril 2020, au cœur de la première vague épidémique.

L'an passé, un premier report avait été acté rapidement d'avril à novembre. Les fans s'étaient montrés déçus, mais relativement patients. Puis est venue la nouvelle d'un deuxième report au printemps 2021. Et là, la patience des millions d'amoureux de James Bond a volé en éclats. Alors un troisième report…

Mars approchant, et les cinémas étant toujours fermés dans la plupart des pays du monde, la possibilité d'un énième report avait été mise sur la table il y a quelques jours. C'est désormais acté. Daniel Craig va devoir lui aussi prendre son mal en patience pour voir le résultat de son travail. Le dernier James Bond pour lui.

NO TIME TO DIE 8 October 2021 pic.twitter.com/HZlNG5kz8t — James Bond (@007) January 22, 2021