"James Bond 25" : Daniel Craig va être opéré après sa chute lors du tournage

publié le 23/05/2019 à 11:39

Le tournage du 25e film James Bond devrait bientôt reprendre. Le comédien britannique Daniel Craig va être opéré de la cheville très prochainement. L'acteur s'est blessé lors du tournage en Jamaïque de son cinquième film dans la peau de l'espion le plus célèbre du monde. La sortie de ce James Bond 25, dont le titre demeure un mystère, reste prévue pour avril 2020.



Pas d'impact pour la production du film donc même si Daniel Craig va devoir observer une convalescence de deux semaines après l'intervention. Les premiers échos de sa blessure remontent à la semaine dernière. Selon le quotidien New York Post, il aurait glissé sur un quai et fait une chute. D'après des témoins qui ont rapporté l'histoire à nos confrères du Sun, l'acteur semblait beaucoup souffrir après cette chute. Très en colère contre ce mauvais coup du sort, Daniel Craig aurait "jeté la veste de son costume de rage sur le sol".

Daniel Craig est le premier acteur à effectuer lui-même autant de cascades parmi ceux qui ont endossé le rôle de l'agent secret. Cet investissement lui a déjà valu plusieurs blessures.

Il s'est blessé au visage pendant Casino Royale, un impact qui lui a coûté deux dents. Il a été blessé à l'épaule, aux côtes et aux doigts pendant Quantum of Solace et il a été opéré du genou après une scène de combat en 2015 pour Spectre.

Après s'être fait prier pour rempiler, Daniel Craig a finalement accepté d'incarner Bond pour la cinquième et sans doute dernière fois, à 51 ans. Il est souvent considéré comme le meilleur Bond de l'histoire, adoubé notamment par l'un de ses prédécesseurs, Roger Moore.