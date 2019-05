publié le 21/05/2019 à 17:28

Quatre ans après la fin de la série Downton Abbey, la famille Crawley fait son grand retour au cinéma. Prévu pour le 25 septembre 2019 et réalisé par Michael Engler (The Chaperone), le film tant attendu par les fans s'offre enfin une première bande-annonce.



Pour cette aventure inédite, la famille Crawley se prépare pour un événement qui va bouleverser leur vie : l'arrivée du roi et de la reine d'Angleterre. Mais avant cette rencontre, l'équipe du couple royal débarque pour tout préparer. Très vite, l'ambiance tournera au vinaigre entre les deux camps. Sans oublier la verve de Violet (excellente Maggie Smith).

La bande-annonce dévoile aussi les nouveaux personnages du film, dont le scénario a été écrit par Julian Fellowes, le créateur de la série. Les fans d'Harry Potter retrouveront Imelda Staunton, l’interprète de Dolores Ombrage, tandis que les fans de Peaky Blinders découvriront Kate Phillips dans un nouvel univers. Tuppence Middleton, Riley dans Sense8, est aussi de la partie.