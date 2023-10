INVITÉE RTL - Cécile de France : "Je suis très heureuse en France, la place de l’artiste est très respectée"

Cécile de France était l'invitée du Journal Inattendu sur RTL, ce samedi 21 octobre, au micro de Nathalie Renoux. La comédienne a tourné un certain nombre de films aux États-Unis, mais sa carrière se concentre surtout en France. "Je suis très heureuse en France, parce que la place de l'acteur, de l'artiste, est très respectée", explique Cécile de France. "Ce n'est pas toujours le cas ailleurs, je m'en rends compte en travaillant en Europe, aux États-Unis".

"Je me sens bien, je me sens respectée, je me sens écoutée dans la préparation des personnages, dans le respect qu'on a pour les acteurs. C'est particulier et c'est précieux."

Y aurait-il alors une façon de faire particulière du cinéma "Made in France ?" Cécile de France acquiesce. Pour elle, les acteurs sont "plus invités dans la participation créative d'un film".

Retrouvez l'interview en intégralité dans le Journal Inattendu du samedi 21 octobre, en replay sur RTL.fr.

